ad litteram 1 pag 349 n. 2

frasi sulla proposizione infinitiva

2- iustum est obsides ab hostibus civitati ........ (reddo)

CONTEMPORANEITA', ANTERIORITA' E POSTERIORITA'

3- consul in senatu se cum iustitia romam ........ (rego) dixit

C. A, P

5- sciebam te syracusas ....... (ire)

C. A. P

VA BENE ANCHE SOLO LA FORMA DEL VERBO GIUSTA IN TUTTI E TRE I MODI!!! PERFAVORE URGENTE