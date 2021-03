URGENTE.ANALISI VERSIONE di Latino.

MI FATE URGENTEMENTE L'ANALISI DI QUESTA VERSIONE ( Analisi del periodo )?Equites hostium essedariique acriter proelio cum equitatu nostro in itinere conflixerunt,tamen ut nostri omnibus partibus superiores fuerint atque eos in silvas collesque compulerint;sed compluribus interfectis cupidius insecuti nonnullos ex suis amiserunt.At illi intermisso spatio imprudentibus nostris atque occupatis in munitione castrorum subito se ex statione pro castris collocati, acriter pugnaverunt, duabusque missis subsidio cohortibus a Caesare atque eis primis legionum duarum,cum hae perexiguo intermisso loci spatio inter se constitissent,novo genere pugnae perterritis nostris per medios audacissime perruperunt seque inde incolumes receperunt. Eo die Quintus Laberius Durus,tribunus militum,interficitur. Illi pluribus submissis cohortibus repelluntur.