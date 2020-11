urgente! qualcuno sa tradurre questa versione?Postquam Caerites contra Volscos arma moverant, ab inimicos victi fuerunt. Intra urbis moenia compulsi, quia de victoria desperabant, a Romanis auxilium quaesiverunt per legatos, novos milites petentes. Victus sociorum precibus, senatus ponstulationi concessit et illis fortem legionem cum Publio imperatore misit. Socii huius exercitus auxilio, in urbe dimicantes, expedite vicerunt et multos hostium milites in deditionem acceperunt. Post proelium victi se Romanis dediderunt; fugientes, dum domi revertunt, in agmine vel in castra magna victorum ira consumpti sunt. Victi Romanis servi dati sunt.