1. Forse pensi che io abbia trovato dei tesori: sappi per certo che la Fortuna non mi ha mai aiutato.2. Cesare disse che non avrebbe certamente tenuto Ariovisto in conto di amico, ma di nemico, dal momento che né si allontanava dalla Gallia né portava via l'esercito.3. Dall'antichità credono che il mondo, che con un altro nome si piace chiamare cielo, né è stato creato né finirà.4. Già dopo la cacciata dei re i cittadini presero le armi contro i Latini per difendere la libertà ricevuta: ora prendete le armi per difendere tutte le nostre cose, dal momento che gli stessi mali incombono sui cittadini.5. Vi prescrivo soltanto questo, o fratelli , che non lasciate impunito un crimine tanto grande.8. Tiberio avversò Germanico a tal punto, da screditare le sue egregie imprese come inutilissime e da rimproverarne le vittorie gloriose come dannose per lo stato.