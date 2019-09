Urbs Marmorea: per favore mi servirebbe al più presto la traduzione completata di questo brano. Grazie in anticipo!!!

Extra forum Romanum sunt alia multa aedificia publica. Iam veteres reges Romani in valle Murcia, quae inter Palatium et Aventinum interiecta est, circum Maximum constituerunt, qui a Caesare renovatus plus quam trecentos passus longus est et octoginta milia spectatorum capit. Alter circus postea in campo Martio aedificatus est et circus Flaminius appellatus a nomine C. Flaminii, qui eodem tempore viam Flaminiam munivit; tertius circus trans Tiberim in agro Vaticano constitutus a principe C. Caligula. Non procul a circo Flaminio Cn. Pompeius consul amplissimum theatrum marmoreum aedificandum curavit cum porticu et nova curia. In curia Pompeia statua Pompeii locata erat, ad cuius pedes C. Iulius Caesar a M. Bruto, C. Cassio aliisque senatoribus necatus est. Id factum est idibus Martiis quarto anno postquam Caesar exercitum Pompeii superavit in Thessalia ad oppidum Pharsalum. Post necem Caesaris curia Pompeia a populo irato incensa est.Caesar autem, priusquam ita necatus est, non solum vetera opera refecerat, sed etiam nova constituerat. In ea urbis parte quae est post Comitium, multis domibus privatis destructis, novum forum fecerat in quo templum Veneris Genetricis situm est. Venus enim a Iulio Caesare 'genetrix' nominabatur, quia gens Iulia a Venere orta esse dicitur.Caesare interfecto C. Octavianus adulescens necem eius ulcisci constituit, neque vero id sine auxilio deorum, praecipue Martis, fieri posse arbitrabatur. Ergo Marti deo templum vovit priusquam proelium commisit cum Bruto et Cassio. Quibus victis Octavianus iuxta forum Iulium novum forum cum templo Martis incohavit. Magnus quidem opus fuit, neque brevi tempore perfectum est, nam quadraginta denique annis post Caesar Octavianus Augustus, quo cognomine tum appellabatur, magnificum illud monumentum victoriae suae Marti dedicavit. Templum Martis Ultoris nominatum est, quod ille deus mortem Caesaris ultus esse putabatur.Nemo princeps Romanus tot aedificiis magnificis Romam auxit ornavitque quot Augustus. Non solum aedes sacras vetustate collapsas aut incendiis absumptas refecit, sed plurimas domos e lateribus factis destruxit atque tot et tanta nova opera marmorea aedificavit ut iure gloriatus sit 'marmoream se relinquere urbem quam latericiam accepisset.' Iuxta domum suam Palatinam templum Apollinis fecit cum porticibus et bibliotheca Latina Graecaque. In campo Martio plurima opera exstruxit, e quibus memoranda sunt haec: porticus ad circum Flaminium, quam a nomine sororis suae porticum Octaviae nominavit; theatrum Marcelli, appellatum a sororis filio M. Claudio Marcello; ara Pacis, in qua sacerdotes virginesque Vestales anniversarium sacrificium facere iussit; mausoleum Augusti, id est monumentum in quo ossa principis cermata servantur. Eodem tempore Pantheum, altum templum rotundum, in campo Martio exstructum est a M. Agrippa, duce illustri qui classi Augusti praefectus erat, itemque magnae balneae quae ab eodem thermae Agrippae vocantur.Hae primae thermae Romae fuerunt, sed postea aliae thermae etiam magnificentiores aedificatae sunt ab imperatore Nerone in campo Martio, a Tito et Traiano in Esquiliis. Romani cotidie in thermas illas celebres lavatum eunt atque ibidem corpora exercent natando, currendo, luctando. Aqua, cuius magna copia a lavantibus consumitur, e montibus in thermas deducitur per longos aquae ductus, quorum veterrimus, aqua Appia, in urbem inducta est ab Appio Claudio Caeco, qui etiam viam Appiam a porta Capena usque ad urbem Capuam muniendam curavit. Ductus eius habet longitudinem passuum undecim milium centum nonaginta (ex eo rivus est subterraneus passuum undecim milium centum triginta, supra terram opus arcuatum passuum sexaginta). Sed ductus clarissimus, aqua Claudia, ab imperatore Claudio, qui ante Neronem Romae imperavit, perfecta est, et habet longitudinem passuum quadraginta sex milium quadringentorum sex (ex eo opus arcuatum passuum sex milium quadringentorum nonaginta et unius).