Una versione su Giulio Cesare primo liceo(classico).Avrei bisogno di aiuto,grazie mille.

Quia pristinam desiderabant,Germani contra Romanos coniuraverunt.Concilia igitur habuerunt,crebras copias collegerunr atque bellum pareverunt.Interea Romanorum socios saeve occiderunt.Ubi Caesar nuntium acceperat, statim in agrum Germanie contendit: armatorum crebrum numerum coegit et frumenti et equorum cooiam paravit.Romani stremue bellum gesserunt,Germanorum oppida obsederunr,muros subruerunt atque multos incolas necaverunt.Postquam Caesar inter silvam et Rhenum fluvium posuerat,proelium signuk dedit proelimque commisit.Miro animo Romani et Germani pugnaverunt non sine detrimentis at tandem Romani Germanos fugaverunt et Caesar victoriam renuntiavit.