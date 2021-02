Una mano con l'analisi del periodo della versione Un agguato sventato

Studenti buongiorno, visto che sono na capra potete (ovviamente se volete) fare l' analisi del periodo della versione "Un agguato sventato":Cum rex Artaxerses, qui implabile odium in Datamen susceperat, eum insidiis occidere temptavisset quas ille vitaverat, nonnulli inimici Datami indicaverunt insidias eorum qui in amicorum numero erant. Sed Datames, vir callidus et consilii plenus, primo ei rei non credidit, tamen hoc excogitavit: elegit amicum corpore ac statura similem sui eique vestitum suum dedit. Is eo quo ipse Datames veniebat pervenire debebat. ipse autem inter corporis custodes ornatu vestituque militari procedebat sine ullo metu. Coniurati autem, postquam agmen in eum locum pervenit, in Datamis amicum se coniecerunt. A Datame antea dictum erat comitibus ut idem facerent quod ipse faciebat. Sed Datames, ut coniuratos vidit, tela in eos coniecit; idem universi custodes fecerunt ita ut omnes insidiatores necaverint