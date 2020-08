un prodigio annuncia la nascita di Scipione africano versione

Publio Scipione, poiché sua moglie era sterile, aveva perso la speranza di avere figli. Ma un giorno la moglie, mentre dormiva da sola nella camera da letto, vide vicino a lei un serpente di enorme grandezza. Avendo dunque urlato, spaventata dalla visione ed essendo i servi entrati subito nella stanza, il serpente si dileguò. Dopo che Scipione ebbe interrogato gli aruspici riguardo a questo avvenimento, quelli, compiuto il sacrificio, gli preannunciarono la nascita di un figlio. Ciò avvenne davvero. Infatti la moglie, non molti giorni dopo aver visto nel letto quel serpente accanto a sé, avendo cominciato a dare segni del concepimento, dopo nove mesi diede alla luce un bambino e nacque quel famoso Publio Africano, che sconfisse in Africa Annibale e i Cartaginesi durante la seconda guerra Punica. Ma egli venne considerato un uomo dotato di virtù divina molto di più per le imprese per quel prodigio.