UN PO' DI LATINORUM :) dubbio di traduzione

Ciao ragazzi!

come ogni domenica stavo svolgendo i miei bei compiti di latino quando mi è sorto un dubbio su una frase:

" consul iussit omnes naves captas aut praecidi aut incendi "

di getto l' ho tradotta come:

" il console ordinò che tutte le navi catturate fossero fatte a pezzi o bruciate"

E SAREBBE ANCHE GIUSTA...

se non fosse che analizzandola mi sono resa conto di non trovare riscontro con l' analisi dei predicati

dunque ecco il mio ragionamento:

iussit - perfetto tradotto come pass. rem.

captas - part. perf. tradotto come participio passato

praecidi e incendi, invece, sarebbero due perfetti...credo... ma perchè anche il dizionario li traduce con il congiuntivo?

AIUTO!!

