Un piccolo dubbio formale

di grande umanità

Ciao. Per quanto riguarda l' italiano , il complemento di qualità è in genere introdotto da una preposizione come di, a, da, con. Un esempio potrebbe essere "È un medico".Difatti, caratteristica del complemento è quella di trovarsi in un rapporto di subordinazione da un'altro elemento della frase.È ovvio che anche un aggettivo può indicare una qualità (vedi appunto gli aggettivi qualificativi).Per concludere, "debole" è dunque un attributo, non un complemento.