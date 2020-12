Salve,ho prestato attenzione all'ordine delle parole nella frase.L'esercizio chiede di tradurre dall' italiano al latino alcune frasi. Potreste dirmi se è svolto correttamente?1) Nerva e Traiano furono imperatori buoni e giustiNerva et Traianus boni et iusti imperatores fuerunt2) Pirro, re dell'Epiro, lodava il valore dei soldati romaniPyrrhus, rex Epiri, romanorum militum virtutem laudabat3) I figli del re Anco Marzio uccisero con l' inganno il re Tarquinio PriscoRegis Anci Marti filii cum dolo Tarquinium Priscum regem occiderunt4) E' nota l'astuzia di Ulisse, re di ItacaRegis Ithacae Ulyxis calliditas clara est5)Spesso i dolori sono causa di dolori ed afflizioniVoluptates saepe dolorum et aerumnarum causa sunt6) Il sonno è l'immagine della morteSomnus imago mortis est7)Molti uomini sono desiderosi di lodiMulti homines laudis cupidi suntLe oche del Campidoglio con i con lo schiamazzo salvarono i RomaniCapitolii anseres cum clamore Romanis salvis fecerunt9)I Romani superavano i Greci nel valore dei soldati e nella giustizia delle leggiSu questa ho un dubbio . Non so se sia più corretto farla con un complemento di limitazione (ablativo), così:Romani virte militum et iustitia legum superaveruntoppure con l'accusativo:Romani virtutem militum et iustitiam legum superaverunt10) Bruto e Cassio liberarono Roma dai re:Brutus et Cassius a regibus Romam liberaverunt11) Le leggi puniscono gli uomini malvagiLeges pravos homines puniunt12) Non sempre gli uomini dicono la veritàHomines non semper veritatem dicunt13) Cesare Costruì un ponte sul fiume RenoCaesar super Rheno flumine pontem aedificavit14) Cicerone scrisse molte lettere alla sua TerenziaCicero multas epistulas Terentiae suae scripsit15) La dimenticanza è il rimedio delle offeseOblivio contumelias remedium est16)Spesso grandi nazioni hanno origini modesteSaepe magnae nationes ex parvo creverunt17)Agamennone fu il comandante della guerra contro i TroianiAgamemnon bellae dux contra Troianos fuit