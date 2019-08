Ulisse e il ciclope versione

Potrebbe essere questaCum Graeci Troiam delevissent, ad suas patrias omnes duces cum suis exercitibus remeaverunt.Ulixes solus per omnia maria, longos per annos, cum suis comitibus nave erravit et in longo errore multarum gentium urbes et mores cognovit; sed, cum infinitos labores toleravisset, patientia (sopportazione) et callidiate salutem invenit.Etiam Polyphemi saevitiam cognovit. Nam, cum in Siciliam pervenisset, in specum Cyclops casu intravit et eum oravit ut cibum comitibus suis praeberet. Sed impius Cyclops preces supplicum non exaudivit et sex homines ex Ulixis comitibus devoravit.Ulixes tamen, cum fraudem insignem adhibuisset, ex specu excedere potuit. Nam, cum suavi vino Cyclopem inebriavisset, acutam sudem inflammavit et oculum feri hominis caecavit. Sic, cum ex antro evasisset, ad navem suam incolumis remeavit.fonte: https://www.****/libro-latino/novaofficina/il-ciclope-polifemo.html