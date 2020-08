ulisse: dalla discesa negli inferi all'approdo in Sicilia

Ulixes, cum ad Cimmerios pervenisset, ad inferos descendit ut Circes? hortatu Tiresiam consuleret. Ibi invenit Elpenörem, unum ex comitibus, quem apud Circen reliquěrat. Elpenor ebrius nocte per scalam cecidit cervicesque fregit: sic eo perveněrat. Miser nauta Ulixem oravit ut corpus ad sepulturam traderet et in tumulo gubernaculum poneret. Postea Tiresias Ithacorum regi finem errationis reditumque domum praenuntiavit. Inter mortuorum umbras Ulixes Agamemnŏnem, Graecorum ducem, cum Achille et Aiace recognovit et multis cum lacrimis matrem Anticlēam salutavit. Cum autem ad superos revertisset, corpus Elpenoris sepulturā honoravit, ita ut rogavěrat. Postea, cum navem solvisset, a dea monitus, sirenum blanditias vitavit et Scyllae scopulum, nautis infestum, effügit". Tandem cum in insulam Siciliam pervenisset, comitibus imperavit ne pecus solis involasacrum violarent. Tamen nautae, cum Ulixes dormiret, fame coacti, pecus vērunt: quam ob rem luppiter, irā incensus, dum ad Ithacam navigant, eorum navem fulmine percussits itaque omnes nautae, praeter Ulixem, occidērunt.