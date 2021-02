Trattative

Una donna anziana e forestiera era giunta dal re Tarquinio con nove libri su oracoli divini: l'anziana desiderava venderli. Tarquinio chiese il prezzo. La donna chiese un prezzo eccessivo; il re ritenne la donna disonesta. Allora la donna pose un braciere con il fuoco, bruciò tre libri e chiese al re lo stesso prezzo. Ma il re rise e ritenne pazza la donna. La donna bruciò subito altri tre libri e chiese lo stesso presso. Il re rivolse il volto e l'attenzione alla donna, apprezzò la sua costanza e sicurezza, comprò i restanti libri. Ma la donna in quell'istante andò via e non fu mai più vista a Roma . I tre libri furono conservati in un sacrario e chiamati Sibillini; i quindicemviri ricorrono ai libri come ad un oracolo, quando tutto il popolo deve consultare gli dei immortali.1) Nei verbi con il perfetto in -ivi, la "v", trovandosi tra due vocali uguali può cadere, come nel caso del verbo "peto", che da petivit -> petiit o petit2) "Romae" è genitivo locativo3) L'aggettivo sostantivato è "vetus" (rigo 1)4) "Cunctus" indica l'insieme delle parti riunite in un tutto; "omnis" indica tutte le parti di un insieme; "totus" indica la totalità di una cosa considerata nel suo intero complesso; "universus" indica la totalità in contrapposizione a SINGULI (che significa DIVISI, SEPARATI).5) Vari significati di "peto":1 dirigersi, andare a, recarsi2 cercare di colpire, percuotere, ferire3 (scherma) tirare una stoccata4 assalire, aggredire, attaccare5 chiedere, domandare, pregare, supplicare, scongiurare6 cercare, ricercare, bramare7 aspirare, candidarsi, presentarsi candidato, cercare di ottenere una carica8 reclamare, esigere, richiedere, rivendicare9 chiedere in sposa10 diritto reclamare in giudizio, intentare un processo11 andare a cercare, a prendere, a procurarsi12 dare la caccia a qualcuno6) Credo che Tarquinio cambi idea poiché la donna propone sempre lo stesso prezzo, nonostante abbia bruciato alcuni libri, per cui probabilmente intuisce il loro potenziale valore.7) Perché probabilmente la donna in realtà è la Sibilla Cumana.