Trasformazione da principale a subordinata e relativa traduzione

So per certo che chiederai perdono per il tuo errore

E' noto che molti cittadini onesti furono mandati in esilio da Silla

Tutti affermano che la giustizia sia considerata fondamento della Repubblica

Fu annunciato a Cesare che presto i Belgi avrebbero assalito l'accampamento dei Romani

u annunciato a Cesare che l'accampamento dei Romani sarebbe stato assalito dai Belgi

E' noto che i giovani siano corrotti dai cattivi esempi

Raccontano che il re Dario, dopo la sconfitta, sia fuggito dal campo di battaglia

Spero che leggerete le orazioni di Cicerone

1) Scio2) Notum est3) Omnes consentiunt4) Caesari nuntiatum est5) Caesari nuntiatum est6) Notum est7) NarrantSpero