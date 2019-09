"Traianus et Hadrianus", "Orbis caput": mi servirebbe cortesemente la traduzione completa di questi due brani. Grazie in anticipo!!!

Domitiano interfecto, primum M. Cocceius Nerva annum tantum et quattuor menses imperavit, deinde M. Ulpius Traianus, optimus princeps, imperium accepit. Quorum uterque novum forum faciendum curavit. Forum Nervae cum templo Minervae situm est inter forum Augusti et templum Pacis. Forum Traiani, omnium maximum et splendidissimum, inter Arcem et collem Quirinalem interiectum est. In medio foro locata est statua equi qui ipsum principem vehit. Illa basilica quam Traianus foro suo adiunxit et a nomine suo basilicam Ulpiam appellavit, etiam amplior est quam basilica Iulia. Iuxta basilicam Ulpiam, inter duas bibliothecas ab eodem principe constitutas, stat alta columna in qua bella quae Traianus in Dacia gessit plurimis imaginibus illustrantur. In summa columna statua imperatoris aerea positus est.Traiano mortuo, imperator P. Aelius Hadrianus templum praeclarum post basilicam Ulpiam aedificatum Divo Traiano dedicavit. Maxima vero Hadriani opera sunt templum Veneris et Romae sive Urbis Aeternae in Velia situm, id est in colle humili qui a Palatio ad Esquilias versus eminet; Pantheum novum in campo Martio; ac mausoleum trans Tiberim situm. Pons Aelius, quo Hadrianus mausoleum suum cum campo Martio iunxit, maximus et firmissimus est omnium pontium qui in Tiberi facti sunt.Antoninus Pius, qui post Hadrianum imperavit, tertio anno imperii sui Faustinam uxorem perdidit, quae a senatu consecrata est. Templum Divae Faustinae dedicatum - ac deinde, vicesimo anno post, Divo Antonino - in Sacra via situm est iuxta basilicam Aemiliam.Sed satis hoc loco dictum est de magnitudine et pulchritudine urbis Romae. Videamus nunc quomodo haec urbs mirabilis a parva origine ad tantam magnitudinem tantamque gloriam pervenerit ut caput orbis terrarum appelletur. Nam, ut dicit Ovidius:Hīc ubi nunc Rôma est, orbis caput, arbor et herbaeet paucae pecudēs et casa rāra fuit.Nunc veroIuppiter, arce suā cum tôtum spectat in orbem,nīl nisi Rômānum quod tueātur habet.Omnium primum igitur dicendum est de Aenea, duce Troianorum, a quo populus Romanus originem trahit. In carmine preaclaro quod Aeneis inscribitur, P. Vergilius poeta, qui aetate Augusti vixit, res ab Aenea gestas hexametris narravit, quam narrationem proximis quattuor capitulis soluta oratione sequimur, aliquot Vergilii versibus servatis.