1) Figli miei, eseguite i sacrifici (res divina) con devozione e coltivate i possedimenti agricoli (res rustica) con solerzia2) L'animo di Catilina aveva sempre bramato la rivoluzione (res novae)3)la prosperità (res secundae) non esalta il sapiente, ma le avversità non (lo) abbattono (res adversae)4) Augusto mutò e istituì molte attività nell'arte militare (res militaris)e ripristinò alcune questioni secondo l'antico costume5) L'assalto delle avversità (res adversae) non trasforma l'animo dell'uomo forte6) Dumnorige, attirato dal desiderio di potere, sosteneva la rivoluzione (res novae)