1. Mercurio è ritenuto il dio del commercio.2. Dai Romani la storia è detta maestra di vita.3. Riteniamo gli dei felici, gli uomini infelici.4. Muzio Scevola da solo entra con grande coraggio nell'accampamento degli Etruschi 5. La dea greca Artemide è chiamata Diana dai Romani.6. Enea giunge profugo dall' Asia in Italia.7. Dionisio è ritenuto dai Siracusani un tiranno crudele. ("tyrannus" è in funzione di predicato)8. Dionisio, tiranno dei Siracusani, è descritto feroce e pavido dagli storici. ("tyrannus" è in funzione di apposizione)9. Le stelle in cielo ci appaiono piccole.10. Il luogotenente difende l'accampamento con una piccola guarnigione.11. Giugurta, re dei Numidi, manda il figlio come ambasciatore dai Romani.12. Alessandro Magno per primo sottomette l'impero dei Persiani.