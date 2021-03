TRADUZIONE VWRSIONI PLS!!!

TRADUZIONE VERSIONI URGENTE PLS!!!!!.Potete tradurmi queste versioni e possibilmente anche l’ analisi ? se non riuscite l’analisi va bene anche la traduzioneAgesilao re obbediente alla patria e rispettoso degli dei.Cum Agesilaus iam renovaturus erat bellum in Persas et in ipsum regem, nuntius ei Lacedaemone venit ephororum missu, qui nuntiaret Athenienses et Boeotos bellum indixisse Lacedaemoniis et regi imperaret ut domum remearet.Tum eluxit illius et erga patriam pietas et virtus bellica: qui cum victori praeesset exercitui magnamque haberet fiduciam ut regnum Persarum devinceret, tanta modestia obtemperavit iussis magistratuum qui gloriae suae salutem patriae anteposuerit.Cum iam non longe abesset a Peloponneso, obstiterunt ei Athenienses et Boeotii apud Coroneam: quos omnes gravi proelio vicit. Huius victoriae praecipua fuit laus quod, cum plerique ex fuga se in templum Minervae coniecissent, ille tamen iram suam retinuit.Morte di AlcibiadePharnabazus satrapes, cum admonitus esset a Lysandro Lacedemone ut Alcibiadem vivum aut mortuum illi traderet, misit Susamithrem et Bagaeum qui Alcibiadem interficerent, cum ille esset in Phrygia. Missi clam dant negotium ut eum interficiant vicinitati, in qua tum Alcibiades erat.Illi, cum ferro petere non auderent, noctu ligna conferunt circa casam eam, in qua quiescebat, eamque succedunt, ut incendio conficerent quem manu superari posse diffidebant. Ille autem, ut sonitu flammae est excitatus, quod erat com eo hospes ex Arcadia , hunc secum venire iubet.Quem ut barbari incendium effugisse viderunt, telis eminus missis interfecerunt caputque eius ad Pharnabazum miserunt. At mulier, quae cum eo vivere consueverat, muliebri sua veste contectum mortuum cremavit aedifici incendio.