TRADUZIONE VERSIONE URGENTE AIUTO VI PREGO

DOPO IL RATTO DELLE SABINESabini, ut raptus mulierum vindicarent, bellum contra Romanos moverunt et urbem eorum invaserunt. Inter Capitolium et Palatinum montem Sabini impetum fecerunt et grandi tumultu conflixerunt. Ibi Hostilium, Romani equitatus magistrum, et multos eius milites acri pugna Sabini necaverunt. Romani, ut sui ducis necem viderunt, terga verterunt ut fugere inciperent. Tunc eorum rex, Romulus, Iovi Statori templum vovit et exercitus eius, seu casu seu voluntate deorum, restitit. Tum virgines et mulieres Sabinorum, quas Romani rapuerant, patres et coniuges suos rogaverunt ne ultra pugnarent et pacem inter duos populos conciliaverunt. Romulus, mulierum rogatu, Sabinos in civitatem recepit et eos vocavit Quirites.