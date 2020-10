Traduzione versione latino entro il 21/10/20

Versione latino entro le 12:00 del 21/10/20TESTO:Pauper agricola ,cum supremo vitae die filios suos arcessisset ad hereditatem suam iis tradendam ,ita dixit : “A vita discedendo pecunias in arcis non relinquo ,sed magnum thesaurum in agello meo abditum est”.Post patris mortem filii egregia alacritate agellum aratro subverterunt ut thesaurum reperiret, sed nihil inventum est. Talis frustratio filiis fuit,ut putaverint patrem falsum.Aestate autem fruges uberius solito provenerunt itaque donum ,quod pater reliquerat ,filiis illustratum est: non in fortunis sed in labore divitiae sunt.Cum agricolae filii veritatem intellexerunt ,se totos agri culturae dicaverunt: agellum arabant,sementes serebant et messem faciebant.Vindemiam etiam mense Septembri faciebant: postquam e vitibus racemos collegerant ,eos in canistris ponebant;postea uvam in labra infundebant,pedibus calcabant mustumque in doliis relinquebant,bonum vinum praegustantes.So che è poco tempo ma mi dareste una mano enorme, grazie in anticipo!