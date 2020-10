Traduzione versione latino

Un povero contadino, avendo mandato a chiamare i suoi figli nell'ultimo giorno di vita per consegnare loro la sua eredità, parlò così: «Morendo non lascio denaro negli scrigni, ma un grande tesoro è nascosto nel mio campicello». Dopo la morte del padre, i figli con straordinario zelo misero sottosopra il campicello con l'aratro per trovare il tesoro, ma non fu trovato niente. I figli ebbero una delusione tale che ritennero il padre bugiardo. Ma in estate capitò un raccolto più abbondante del solito e così ai figli fu reso manifesto il dono che il padre aveva lasciato: la ricchezza non è nelle ricchezze, ma nel lavoro. Quando i figli del contadino capirono la verità, si dedicarono completamente all'agricoltura: aravano il campicello, seminavano le sementi e facevano il raccolto: dopo aver raccolto i grappoli dalle viti, li ponevano nei canestri; poi riversavano l'uva nei tini, li schiacciavano con i piedi e lasciavano il mosto nelle botti, pregustando il buon vino.