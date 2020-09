Traduzione versione latino (283505)

Traduzione latino (Grazie mille a chi la farà):Olim Apollo a Pane, pecudum deo, ad musicum certamen provocatus est. In locum idoneum musicae dei processerunt et cecinerunt. Quod Mydas, Phryigiae rex, arbiter certaminis, victoriam Pani tribuit, iram et ultionem Apollinis excitavit. Apollo enim Midae aures auxit et brevi tempore eae auribus asinorum similes fuerunt. Midas vehementer doluit. Statim incommodum celare studuit et purpurea tiara caput velavit; sed postea novum singulareque monstrum a servo notatum est. Midas ei silentium severe imposuit; servus ob terrorem poenae aliquamdiu tacuit; sed tandem, inextinguibili studio loquendi, fossam in colle defodit et in fossam insussuravit: «Midas rex aures asininas habet». Tum Fossam terra replevit et discessit. Sed paulo post ibi leves harundines succreverunt, quae vento movebantur et vocem edebant: «Midas rex aures asininas habet!».Grazie