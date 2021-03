traduzione versione (299238)

Eodem tempore Tarentinis bellum indictum est, quia legatis Romanorum iniuriam fecerant. Ii Pyrrhum, Epiri regem, contra Romanos in auxilium poposcerunt( dal verbo posco), qui (poich&eacuteex genere Achillis originem trahebat. Is mox ad Italiam venit; tum primum Romani cum transmarino hoste dimicaverunt. Missus est contra eum consul P. Valerius Laevinus, qui exploratores Pyrrhi comprehendit; dux Romanorum iussit eos per castra duciac postea remitti ut renuntiarent Pyrrho quod Romani expetebant. Sed pugna commissa est et Pyrrhus auxilio elephantorum vicit Romanos.