TRADUZIONE URGENTE LATINO

La mia prof di latino stamani ha aggiunto una versione da tradurre entro le 8 di domani, per caso qualcuno puo; darmi una mano, gliene sarei grato!(ho provato a tradurre la prima frase ma mi trovo in difficolta con un argomento che non ha ancora spiegato)Questo e il pezzo che ho provato a tradurre(non so quanto sia giusto):Avendo i Cartaginesi e i Cirenesi conteso a lungo il confine, dopo una lunga disputa si decise di venire mandati i giovani , che nel frattempo combattevano, a entrambe le citta,Grazie a chi rispondera in anticipo