Verumtamen tantum moerorem Hadrianus vir summae doctrinae et maximae sapientiae consolatur; qui moribus et vitae similitudine Victorio coniunctus hoc ipsum munis valentissimis viribus excipiet. et si vita aliquantum temporis suppeditat, omnino ingenii acumine perficiet, ut mutata tantummodo persona eos fructus a se quos maxime cupimus, percipere possimus.



Ho provato a tradurla ma non ci sono riuscita...potete darmi una mano? grazie mille a chiunque vorrà aiutarmi