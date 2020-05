traduzione testo (272331)

riuscireste a tradurmi questo testo e a rispondere alle domande per favore? mi salvereste la vita... vi ringrazio in anticipo.



Phocion Atheniensis accusatus est proditionis quod, ut eius accusatores

adfirmabant, Piraeum (1) Macedonibus prodidĕrat (2). Huc cum pervenit, Phocion,

qui propter aetatem pedibus non valebat, curru ferebatur; itaque magnus concursus

multitudinis fuit. Sed in iudicio illi nulla facultas se defendendi data est, quare

capĭtis damnatus est. Phocioni, dum ad mortem ducĭtur, obvius fuit Euphilētus,

amicus eius, qui dixit: “O quam indigna patĕris, Phocion!”.



-che complemento è proditionis ?

-che proposizione è: quod …. Piraeum Macedonibus prodidĕrat ?

- che valore ha ut nella prima riga?

-che complemento è propter aetatem?

-che complemento è curru?

-che complemento è capĭtis damnatus est?

-che proposizione è: dum ad mortem ducĭtur?

- perché nella riga finale compare eius e non suus ?