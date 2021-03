traduzione SEMPLICI che io non so

1. I Belgi con grande coraggio preparano le lance e le frecce e non temono le truppe dei Germani.2. I poeti allietano i commensali non solo con la cetra, ma anche con la lira.3. Le Muse sono le protettrici della letteratura e delle arti.4. L'operosità dei contadini è celebrata anche dai poeti.5. Le fiamme sono molto pericolose, tuttavia anche le fiamme sono spente dall' acqua 6. Anche oggi a Capri vediamo gli splendidi resti della potenza Romana.7. La vita felice non si trova né nella ricchezza né nei piaceri, ma nella buona coscienza.8. Le truppe dei Persiani invadono la Grecia : infatti Tebe e Atene saranno assediate e distrutte.