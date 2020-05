Traduzione, per favoree

1. Aestate agricolae segetes metunt. - 2. Lux stellarum saepe nautis salutis viam indicant. 3 Discipuli Ciceronis orationes legunt. -4. Nulla erit bonis viris societas cum tam improbis hominibus. - 5. Magnorum ducum non fortunam sed virtutem laudamus laudabimusque. - 6. Invenit calvus forte in trivio pectinem. - 7. Vespere pastores quiescunt et labor aratorum et messorum cessat. - 8. Homo constat ex animo et corpore. - 9. Exempla pietatis et fortitudinis saepe homines ad virtutem impulerunt. - 10. Hiemps iam precipitabat atque aestatum, autunnorum verumque vicissitudinem tranquillo animo adspiciebam. 11. Antiquis temporibus poetae magnis laudibus certaminum victores celebrabant. - 12, Fortitudo est dolorum laborumque contemptio.