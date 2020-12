traduzione latino, da consegnare entro mercoledi alle 10.

Athenis videbis templa, ubi incolae deos sacrificiis et votis colunt. In tempis deorum simulacra et victimarum plenas aras suspicies. Stupendis theatris. In foro deambulabis: ibi frument, ivi et olei magnam copiam invenies. Philosophorum controversias de virorum vita audies , nam Athenae philosopae studio clarae sunt . Autem non videbis multas villas quod Attica arrida terra est, nautarum peritia nota, et enim Athenis pelagus mercatura magnas fortunas praebet.