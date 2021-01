Traduzione latino (297334)

Traduzione... Vipera per ianuam in officinam intrat et escam ibi quaerit . Officinae latebras pervestigat , postea limam videt et primum lingua lambit deinde mordet , at inediam non placat . Tum vipera stulta irridetur lima quae dicit : “ Avida vipera , magna tua stultitia est , cur enim in officina escam quaeris ? Ego dura sum et linguam tuam dilacero ! Enim ferrum rodere possum et certe dentibus tuis non ferior : Hic escae non sunt , nec limă inediam tuam placabisa .