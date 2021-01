Traduzione latino (296422)

Scusate ma mi servirebbe questa traduzioneolim puer flebat et avia severis eum obiurgabat: lupus, belua saeva, pueros malos molestoque semper devorat. Hodie certe huc veniet; nam, ubi morosi pueri sunt, extemplo accurrit. Interea lupus magnus et famelicus, dum post ianuam stat, magno gaudio aviae verba audiebat. Tum sic cogitavit: bene! Hodie nec pullos nec agnos vorabo sed puerum, ut avia dicit, praeda certa expeditaque mihi erit. Mox remeabo. Post paucas horas lupus cibi avidus rursus venit. In villa avia puerum confimanat aquia lupos regormidabat neque dormiebat: dormi, mi puer. Cum lupus venerit, agrucolas vocabo; ii accurrent et furcis beluam fugabent. Tunc magna cum molestia belua cupida ac valde irata exclamavit: oh quanta inconstantia! Merito falsae varieque feminae iudicantur, quia alia dicunt et alia faciunt!