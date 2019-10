Traduzione latino (264714)

La spada di Damocle VERSIONE Damocles, Dionysii adsentator, semper tyranni copias, opes, maiestatem imperii et vitam beatam laudabat et beatum tyrannum iudicabat; itaque, ob nimias laudes, Damocles a Dionysio ante mensam dapum lautarum, vasorum aureorum argenteorumque plenam, in triclinio magnifico, sed sub ense insidioso collocatus est. Statim Damocles principum vitae veridicam imaginem habuit: ut (come) ensis Damocli impendet, sic (= cosi) multa pericula tyrannis impendent. Nam tyran- ni numquam laeti sunt, sed machinationes semper cum anxietate timent. Tunc mensa, delicatae dapes et pulchra vasa non amplius magna cupiditate a Damocle aspecta sunt; ad (= per) felicitatem suam vitam pauperculam, sed liberam securamque solum desideravit.