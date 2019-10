TRADUZIONE LATINO (264496)

Quotannis Athenienses ob gravem cladem in bello septem (= sette) pueros ac septem puellas in Cretae litore relinquere debebant. Ibi Minotaurus, qui (= che, nom.) corpus humanum sed caput taurinum habebat, in Labyrintho vivebat; a terribili monstro infelices Athenienses occidebantur et devorabantur. Tum Theseus, Atheniensium regis filius, dixit: «Cum paucis ac fortibus amicis Cre- tam petam ibique ferox animal occidam. Sic civitas nostra libera erit». Fortuna audacem iuvenem iuvit. Nam Ariadna, Minois filia, tam pulchrum ac fortem invenem amavit et theseo longum et leve filum dedit. Iuvenis per Labyrinthum filum evolvit et difficili proelio Minotaurum occidit. Deinde, Ariadnae filum secatus est (=seguì) et e Labyrintho excessit; sic Cretam cum ariadna reliquit et Athenas repetivit. A Theseo Ariadnae coniugium promissum est, sed postea puella in insula Naxo a viro relicta est.