Traduzione in italiano la versione Il cavallo di troia

Iamdudum Graeci Troiam obsidebant sed frustra et in cruentis proeliis permulti viri , et Graeci et Troiani , iam vitam misere amiserant . Tum Graeci dolum excogitaverunt. Dum mirum et permagnum equum ligneum aedificant , famam divulgabant : « Equus pretiosum Minervae deae donum est . Si Troia eum habebit , salva perpetuo erit » Tum postquam ligneo equo strenuos viros celaverunt , Graeci in Troiae ora eum reliquerunt et statim castra moverunt . Tabernacula , arma , cibaria in suis navigiis imposuerunt et subitam fugam in patriam suam simulaverunt ; at ii vero in proxima insula se latuerant . Cum Troiani idviderunt , laeti et fiduciae pleni , inimicorum fugae crediderunt ; et infestum equum , velut oppidi patronum et munimentum , in oppidum suum duxerunt . Sed noctu , dum universi propter laeta convivia et vinum arte dormiunt , viri ex equi caverna erumpunt : gladiis hastisque vigilias et Troianos inermos necant et postquam sociis oppidi portas aperuerunt ferro flammisque Troiam vastant.