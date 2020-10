Traduzione frasi latino helpppp

1) Pitagora giunse in Italia mentre Tarquinio il Superbo regnava2) Cesare , al rischiarar del cielo, portò fuori dall'accampamento tutte le truppe3) Mentre Enea si allontanava Didone , regina dei Cartaginesi, si suicidò4) Nei nostri diari conserviamo uno scritto: "Quando Giove tuona, quando Giove manda fulmini, è nefasto tenere i comizi del popolo"5) Talvolta, anche quando si vedono le stelle e la notte è tranquilla, brillano i lampi6) Gli uomini scellerati non riescono a dormire se la coscienza fa chiasso7) Valerio fu assolto, poiché Ortensio (lo) difendevaInnumerevoli arti sono state scoperte grazie all'insegnamento della natura (lett. poiché la natura insegna)9) Sbarcati i soldati , le navi furono inviate a Brindisi di notte da Cesare10) I nostri, dopo esser giunti all'accampamento, fatta irruzione, uccise molte persone, riportarono i loro indenni11) La fanteria dei Gslli, compiuto il viaggio , si nasconde alla luce , non lontano dal nostro accampamento12) Giugurta, circondato dai cavalieri,uccisi tutti sia a destra che a sinistra, irruppe da solo fra i dardi dei nemici13) I legati Q. Titurio e L. Cotta, che avevano condotto le legioni nei territori dei Menapi, ritornarono da Cesare dopo che erano stati devastati tutti i loro campi, incendiati gli edifici, depredate le messi.Tra poco invio le frasi mancantiCesare, superati i Belgi, cacciati i Germani, sconfitti sulle Alpi i Seduni, riteneva pacificata la Gallia Romani , persi alcuni dei loro, si avviarono verso l'accampamentoIl console, purificato l'esercito, si stabilì non lontano dalla città e dagli alloggi dei nemici