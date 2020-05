TRADUZIONE FRASI DAL LATINO ALL'ITALIANO PER DOMANI??

1) Laudate historiam, magistra vitae.2) Sagittis ferae exagitantur.3) Agricola irrigat plantas aquā.4) Domina subridet cum ancillis.5) Magna amphorum et drachmum copia est.6) Thesaurus, domini, in arcis servate!7) Medici scientia populi morbos curat.Deus mundum magna sapientia regit.9) Rhenus est fluvius Germaniae, Arnus Tusciae.10) Lupi, colibrì aprique in silvarum latebris latent.11) In vino veritas.12) Honorum cupiditas homines ad scelera adiget.13) Antiqui populi vatum praedictionibus credebant.14) Iunenum aetatem, senum dignitatem considerate.15) Pastores lac et magnum numerum panum hospitibus praebuerunt.16) Pane et lacte homines praecipue vivunt.17) Civitatis salus in legibus sita est.Mens sana in corpore sano.19) Urbes in noctis pace tranquille dormiebant.20) Nivium altitudo magna erat.21) Senatus pacis et belli arbiter est.22) Consulis iussu senatus pacem decrevit.23) Apud Romanos dies erant fasti aut nefasti.24) Carthaninienses hominum effigies habent, animos ferarum.25) Plebs cupida erat rerum novarum.Grazie mille in anticipo.