Traduzione frase (unione di due famose citazioni)

Come i più attenti avranno notato questa frase altro non è che l'unione di due famose motti ossia:1) Memento audere semper (Ricordarti di osare sempre)2) Omnia vincit amor (L'amore vince qualsiasi cosa)Dai vaghi ricordi del liceo so che la semplice unione delle due frasi con un UT o QUID altererebbe il significato della frase.Sarei molto grato a chi gentilmente voglia tradurre questa frase correttamente