Traduzione frase (267957)

Sophoniba, uxor Syphacis, filia Hasdrubalis Poeni, Massinissae intranti vestibulum in ipso limine occurrit; et cum in medio agmine armatorum Massinissam, insignem cum armis tum cetero habitu, conspexisset, rata eum regem esse, id quod esset (=erat), genibus eius advoluta, dixit: "Si captivae apud dominum vitae necisque suae vocem supplicem mittere licet, precor quaeosque per gentis Numidarum nomen, quod tibi cum Syphace commune fuit, hanc veniam supplici des ut ipse quodcumque fera animus de captiva tua statuas neque me in cuiusquam Romani superbum et crudele arbitrium venire sinas.