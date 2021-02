TRADUZIONE E ANALISI LOGICA DI QUESTE FRASI LATINE

1. Romae manere vultis- Non volete restare a Roma 2. Noli credere hostium nuntii omni verbo.- Non credere ad ogni parole del messaggero dei nemici.3. Quiescere volent, quoniam longo itinere fessi sunt.- Vorranno riposare, poiché sono stanchi per il lungo viaggio 4. Obesse posse et nolle, generosi animi signum est.- Poter nuocere e non volere, è segno di animo nobile.5. Consul castrorum praesidio milites suos relinquere vult.- Il console vuole lasciare i suoi soldati a difesa dell'accampamento.6. Persarum rex totam Graeciam in suam potestatem redigere volebat.- Il re dei Persiani voleva ridurre l'intera Grecia in suo potere.