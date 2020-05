traduzione di latino per domani....

urgente latino per domaniOlim apud castra Pyrrhi, Epiri regis, hominis cadaver inventum est: hominis vulnera apertum omicidium patefaciebant. Canis apud corpus erat ac flebilioribus gemitibus lugebat. Hoc fidum animal dies noctesque domini corpus vigilabat nec quisquam (= e nessuno) neque cibo neque blan-ditiis inde demovēre poterat (= riusciva). Tandem cadaver ablatum est (= fu portato via), sed canis semper in illo loco mansit. Venit dies quo (= in cui) Pyrrhus rex, profecturus (= sul punto di partire p er) ad bellum, postquam aciem instruxeratt pro castris, milites suos equo recensebat. Tum repente ille canis prosiluit et furiosissime in militiae militem latrabat. Omnes intellexerunt: latratibus suis ille animal manifeste accusabat domini sui interfectorem. Itaque ille miles captus est; a rege inter-rogatus est neque culpam suam negavit. Statim capite (= a morte) damnatus est et tantum (av v.) cum sententia confecta est ille fidissimus canis pacem invenit