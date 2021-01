Traduzione di 6 frasi.1) Clarorum civium virtutes poetae celebranto!2) In Capitolino monte mulierum turba deos orato!3) Romani in provinciis magna vectigalia imponunto!4) Romanorum legionibus consules in bello imperanto!5) Consulis fortitudinem et legionum virtutem clarus scriptor narrato!6) Puer bibit frigidas fontium aquas et vinum nimium recusato!