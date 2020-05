Traduzione delle frasi perfavore

1. Spes boni expectatio est, metus mali. 2. Hieme breves sunt dies, longae noctes. 3. Multas per horas in angusta planitie pueri cum amicis luserunt. 4. Non semper ad spem eventus respondet. 5. Sol calidis radiis glacei duritiem molliebat. 6. Die constituta Paulus Bononiam pervenit. 7. Post meridiem fratres domum reverterunt. 8. In epistula dies signata non erat. 9. Rerum species saepe fallaces sunt. 10. Saepe homines sub moderationis specie turpem avaritiam celant.