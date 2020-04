Traduzione della seguente versione il prima possibile

Romae plebei acerbe pugnaverunt ut iura patriciis paria impetrarent. Primum tri- bunatum plebis, deinde alios magistratus, tandem consulatum impetraverunt. Postquam haec [questa, nom. f. sing.] contentio ad finem pervenerat, patricii cum plebeis foedus fecerunt ut tandem universi in pace in civitate viverent et omnes curas in imperium populi Romani dederent.