1. Non conosciamo il numero dei giorni assegnati dal destino.- Numerum dierum a fato assignatorum nescimus.2. Né le situazioni favorevoli, né le avversità turberanno l'animo del sapiente.- Nec res secundae nec (res) adversae sapientis animum turbabunt.3. I sofisti disputavano di molti e vari argomenti.- Sophistae de multis et variis rebus disputabant.4. Il comandante combatteva nella prima fila.- Dux in prima acie pugnabat.5. In tutte le situazioni gli uomini onesti cercano la verità, non l'apparenza.- In omnibus rebus probi homines veritatem, non speciem quaerunt.6. Augusto resse lo Stato per molti anni.- Augustus multos annos rem publicam rexit.