Potete tradurre queste frasi:

1 Tu me lenissimis et amantissimis verbis utens re graviter accusas.



2 Oppianicus A. Rupilio erat medico usus.



3 Caesar in primam aciem processit centurionibusque nominatim appellatis reliquos cohortatus milites signa inferre et manipulos laxare iussit, quo facilius gladiis uti possent.



4 Philosophi, in senatum introducti, interprete usi sunt C. Acilio senatore.