Regolo venne mandato a Roma per ottenere la pace dai Romani e fare uno scambio di prigionieriDegli uomini scelti vennero mandati a Delfi per consultare l'oracolo di ApolloGli Ateniesi richiamarono Aristide dall'esilio affinché intervenisse nella battaglia navaleTarquinio, riunite molte popolazioni, lottò per poter ritornare al potereDei soldati scelti vennero mandati per occupare le Termopili e contenere l'invasione dei barbariI siciliani andavano spesso in città per lamentarsi delle ingiustizie di VerreAlessandro riunì in una coorte i soldati sediziosi o per ucciderli o per mandarli nelle colonie alle estremità della Terra Cesare portò l'esercito attraverso l'Epiro per combattere contro Pompeo Nerone incendiò la città di Roma per guardare la vista di quello spettacoloI contadini coltivano i campi per mangiare frutti più abbondantiI Latini mandano degli ambasciatori affinché i Romani li aiutinoBrenno chiese dell'oro ai Romani per non assediare il CampidoglioArione si imbarca per tornare a casaGli alleati mandano degli ambasciatori per chiedere aiutoI senatori resero dittatore Cincinnato per liberare l'esercito dall'assedioL. Giunio Bruto incitò i cittadini a togliere il regno a TarquinioPostumio, combattendo con tutta la sua forza per non essere catturato, soccombette Pompeo mise l'accampamento in un luogo adatto per non essere circondato dalle schiere di nemiciCesare raddoppiò lo stipendio delle legioni, affinché compissero i loro compiti militari con maggiore velocità e più volentieriIl console rafforzò i posti di guardia dell'accampamento, affinché i prigionieri non fuggissero di notte dall'accampamento