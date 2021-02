TITOLO: La religione gallica (da Cesare) Traduzione + esercizi per domani

Deum maxime1 Mercurium colunt Galli. Mercurii ibi sunt plurima simulacra, Mercurium totarum inventorem artium dicunt, viarum atque itinerum regem. Galli Mercuri vim ad comparationem pecuniae putant summam. Post2 Mercurium Apollinem et Martem et Iovem et Minervam colunt: Apollinem, quod morbos depellit, Minervam quod operum initia tradit, Iovem, quia orbem terrarum et caelos tenet et deum pater est, Martem, quia bella regit. Marti, cum proelio3 dimicare constituerunt, praedam devovent; postquam4 victores evaserint, immolabunt animalia capta reliquasque praedas in unum5 locum congerent. In civitatibus tumuli exuviarum inveniuntur; nam Galli numquam religionem neglegunt, nec audent belli spolia occultare.DOMANDEQuale valore ha deum al primo rigo? Ha lo stesso valore al quinto rigo?Secondo te perché Cesare usa nomi latini per le divinità dei Galli?Gli attributi delle divinità galliche ti sembrano simili o diverse a quelli delle divinità romane?