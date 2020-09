testo tradotto da autodidatta

4 Tu eciam quodam iure facta es mea, cum in morte mariti tui voluntatem tuam in manus meas assignasti, cum eciam eo defuncto cogitasti et rogasti, quomodo pauper pro me esse posses, et voluisti omnia pro me relinquere. Et ideo de iure facta es mea. Et oportuit me pro tanta caritate tibi prouidere. Propterea assumo te michi in sponsam et in meam propriam delectacionem, qualem Deum decet habere cum anima casta.4. Anche tu davvero per il diritto dei fatti sei mia, con la morte di tuo marito la volontà tua in mano mia assegnasti, anche con lui defunto pensare e chiedere, come il povero potessi essere per me, e volesti lasciare tutti per me.E perciò a causa del diritto (giustamente) sei fatta mia. E occorse per me per la tanto grande carità di provvedere a te. Perciò assumo te in sposa a me e nel mio esclusivo diletto, il quale conviene avere Dio con anima casta.Si tratta di un testo estratto da un libro tradotto dallo svedese al latino nel 1350 circa. E' un testo di alta spiritualita' cristiana.Gian Claudiops ho 51 anni e sarei potuto essere un astrofisico ma le cose non sempre vanno come si vorrebbe. Oggi mi ritrovo a studiare latino da autodidatta ma quanto e' difficile!!!!!