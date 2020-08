Teseo e il minotauro (277450)

Theseus, cum Atticam latronibus ac monstris liberavisset, ad insulam Cretam navigavit ut cives suos e nefario tributo eximěret. Namque Athenienses bellum olim gessěrant cum Minŏe, Cretensium rege, eiusque filium Androgěum proelio occiděrant. Tum Minos, ut filii mortem vindicaret, bellum renovavit, Athenienses vicit atque eis imperavit ut quotannis septem iuvenes totidemque virgines, ut tributum, in Cretam mittěrent. luvenes in Labyrinthum, unde innumerae et inextricabiles viae exitum impediebant, a Minoe includebantur ut a Minotauro, monstro horrendo, vorarentur. Cum Theseus Cretam pervenisset, Ariadna, Minois filia, amore impulsa, Labyrinthi exitum Theseo ostendit. Itaque Theseus, cum in Labyrinthum intravisset atque Minotaurum necavisset, iuvenes Athenienses liberavit et incolumis cum Ariadna Creta effügit.